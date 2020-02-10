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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: في العاصمة المصرية "القاهرة" ...وفاة فنان عربي كبير .."صور اولية"
توفي الفنان السوداني عبد العزيز المبارك، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 69 عامًا، داخل إحدى المستشفيات بالعاصمة المصرية القاهرة.
وتدهورت حالة الفنان عبد العزيز المبارك بسبب التهاب رئوي حاد ومرض السكري.
جديد اب برس :
وعبد العزيز المبارك مطرب سوداني من الجيل الثاني في الفن، شارك في العديد من المهرجانات في أوروبا الغربية وسجل فيها ألبوماته.
وولد عبد العزيز في عام 1951 في حي العشير بمدينة واد مدني بولاية الجزيرة في وسط السودان وفيها ترعرع.
ووالده هو المبارك حامد الحبر الذي ترجع جذوره إلى مدينة العيلفون القريبة من العاصمة الخرطوم، وكان يعمل في التجارة بمدينة المناقل، ووالدته هي الحاجة آمنة بنت القطيرة.
وتزوج عبدالعزيز أولا من الأستاذة منى خضر المحامية وأنفصلا؛ ليتزوج ثانية بالسيدة مها عبد القادر عثمان، وله بنتان توأم هما منية وأمل
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