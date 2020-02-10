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عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق ماستشاهده...هذا ما تفعله الصين بجثث ضحايا كورونا..."شاهد"

تواجه محارق إقليم ووهان في الصين، على مدار الساعة جثث ضحايا فيروس كورونا الجديد.

ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد القتلى من الفيروس إلى 490 في الصين خلال الاسبوع الماضي ووفقًا «ديلي ميل».

جديد اب برس :

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ووجهت الصحة الوطنية الصينية، أنه يجب حرق جثث الضحايا الذين ماتوا من الفيروس بدلًا من دفنهم.

وكشف عامل حرق جثث، في مركز تفشي فيروس كورونا، عن ساعات العمل الطويلة التي استغرقها هو وزملاؤه لنقل الجثث من المستشفيات والمنازل الخاصة.

وقال إن 100 كيس على الأقل من الجثث مطلوبة يوميًا، يتم جمع الجثث من المستشفيات الرئيسية الثلاثة في ووهان بالإضافة إلى المستشفيات الصغيرة الأخرى، وكذلك المساكن الخاصة.

وتابع: «ومنذ 28 يناير يعمل 90% من موظفينا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لم نتمكن من العودة إلى بيوتنا»

وأوضح أن دور الجنازة في ووهان تكافح من أجل مواجهة تدفق الجثث.

وقال إن جميع الموظفين تقريبًا في كل بيت جنازة في ووهان مجهزون بالكامل، وجميع غرف حرق الجثث في ووهان تعمل 24 ساعة.