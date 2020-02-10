شكرا لمتابعة خبر عن منظمة HWPL الكورية تباغت الجميع وتثلج صدور كل ابناء اليمن وتبعث برسالة عاجلة للرئيس هادي وعبد الملك الحوثي وحتى عيدروس الزبيدي ( صورة + نص الرسالة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - منظمة HWPL الكورية تباغت الجميع وتثلج صدور كل ابناء اليمن وتبعث برسالة عاجلة للرئيس هادي وعبد الملك الحوثي وحتى عيدروس الزبيدي ( صورة + نص الرسالة )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منظمة HWPL الكورية تباغت الجميع وتثلج صدور كل ابناء اليمن وتبعث برسالة عاجلة للرئيس هادي وعبد الملك الحوثي وحتى عيدروس الزبيدي ( صورة + نص الرسالة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.