شكرا لبحثكم عن خبر غريفيث للبركاني: إنهيار الهدنة أمر مؤسف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عبّر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس، الأحد، عن رفض المجتمع الدولي للممارسات الحوثية، ووصف انهيار الهدنة بأنه "أمر مؤسف".

جاء ذلك خلال لقائه رئيس البرلمان سلطان البركاني، الذي سلّمه ملفا حول عبث وانتهاكات جماعة الحوثي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية.

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وأكد غريفثس، وفق الوكالة الرسمية، على عدم قبول المجتمع الدولي للممارسات الحوثية، معرباً عن قلقه بشأن المستجدات الأخيرة. وجدد تأكيده المضي في التواصل مع جميع الأطراف للشروع بتنفيذ عملية السلام.

واعتبر المبعوث الأممي انهيار الهدنة "أمراً مؤسفاً، خصوصاً وأن الشعب اليمني يعاني من مجمل الوضع" في هذا المجال.

كما أكد أنه سيبذل "الجهود الكاملة" لإنجاز مهمته بالوصول إلى تسوية سياسية "وإنقاذ الشعب اليمني والحفاظ على دماء أبنائه".