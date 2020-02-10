شكرا لبحثكم عن خبر شرطة تعز تضبط 2330 جريمة خلال 360 يومًا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ضبطت شرطة تعز خلال العام المنصرم 2330 جريمة، من إجمالي الجرائم التي حدثت في محافظة تعز خلال العام الماضي، والتي بلغت "3453"جريمة، منها "3203" قضية جنائية، وإنخفضة نسبة الجريمة 18% عن العام 2018م.

ونقلت صحيفة 26 سبتمبر الحكومية عن مدير عام شرطة تعز العميد منصور الأكحلي قوله إن شرطة تعز ستعمل على تلافي الأخطاء التي حصلت العام المنصرم من خلال دراسة الأسباب التي أدت إليها والعمل الجاد على تجاوزها.

منوها إلى أن شرطة تعز بمختلف وحداتها قامت بدور كبير في تأمين مناطق محافظة تعز المحررة؛ رغم الصعوبات التي واجهتها، خصوصا مع انتشار العصابات المسلحة التي حاولت إقلاق السكينة العامة لكنها فشلت نتيجة اليقظة الأمنية والتنسيق العالي بين مؤسستي الجيش والأمن على حد قوله.

يذكر أن محافظة تعز شهدت خلال العامين الماضيين إنتشار جرائم العصابات المسلحة التي تسببت في كثير من حوادث القتل وبعض أفراد هذه العصابات ينتمون إلى وحدات عسكرية لم تستطع أجهزة الشرطة ضبطها وإيقاف عبثها في مدينة تعز .