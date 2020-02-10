شكرا لبحثكم عن خبر القوات الحكومية تصد هجوما عنيفا للحوثيين غربي تعز والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أحبطت القوات الحكومية، هجوماً حوثياً على مواقعها غرب تعز، جنوبي غرب اليمن.
وقالت مصادر عسكرية، إن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش وجماعة الحوثي الانقلابية، مساء أمس السبت، في جبهة الصياحي، غرب المدينة، عقب هجوم شنه مسلحون حوثيون على مواقع الجيش.
وأسفرت المواجهات عن مصرع 8 مسلحين حوثيين وإصابة آخرين، فيما قتل 3 من القوات الحكومية وأصيب آخرون .
وكانت مصادر عسكرية قد قالت لـ "يمن برس" يوم أمس أن مدفعية القوات الحكومية استهدفت مدفع للحوثيين في منطقة الدبح بالربيعي، أدى إلى إعطابه ومقتل 6 من المسلحين الحوثيين، بينهم شقيق القائد الميداني أبو شهاب.
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