شكرا لبحثكم عن خبر من هو الملك "برهان موسى" الذي وصل مساء أمس إلى اليمن ؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصل مساء السبت مدينة الغيضة بمحافظة المهرة، الملك برهان موسى، ملك قبائل الدارود العربية الصومالية، وبرفقة السلطان محمد آل عفرار واللواء على سالم الحريزي وكيل محافظة المهرة السابق والمرجعية لمجلس الإنقاذ الوطني وكان في استقباله عدد كبير من مشايخ وقبائل المهرة والجالية الصومالية باليمن.



وخلال الاستقبال رحب عامر سعد كلشات رئيس لجنة الاعتصام السلمي بالمهرة بالملك برهان في محافظة المهرة

وقال كلشات إن زيارة ملك قبائل الدارود تأتي في إطار تعزيز الروابط الاجتماعية والتاريخية بين قبائل المهرة وقبائل الدارود.

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من جانبه عبر ملك قبائل الدارود الملك برهان عن سعادته وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من قبل قبائل المهرة له والوفد المرافق له.

وتعد قبيلة الدارود من أكبر القبائل الصومالية وتعود أصولها إلى العرب.



وتربط قبائل الدارود وقبائل المهرة علاقة تمتد عبر التاريخ إذ تمتاز بجوار جغرافي كبير على بحر العرب.