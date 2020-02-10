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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المجلس الانتقالي يصدر بياناً هاماً حول مستجدات الأحداث في الساحة الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أصدرت الادارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي تصريحاً صحفيا هاما حول مستجدات الأحداث في الساحة الجنوبية خاصة واليمنية بشكل عام .
وقال البيان "أدى تعدد الأجندات السياسية للحكومة اليمنية الى عدد من الاخفاقات السياسية والعسكرية الرئيسية، علاوة على عمل أجنحة الحكومة اليمنية المتناقضة على عرقلة تنفيذ "اتفاق الرياض"، وفي محاولاتها المستمرة لتغطية هذه التناقضات والإخفاقات، قامت الحكومة اليمنية بمغالطات سياسية وإعلامية واقتصادية وعسكرية، أدت بالنهاية إلى فرض مزيد من التعقيدات ".
وأكدت خارجية الانتقالي بأن "هذه التصرفات المشبوهة تعبّر عن استمرار سعي الحكومة اليمنية إلى إفشال الجهود العظيمة للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، في مواجهة مشروع التمرد الحوثي، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتطبيع الأوضاع الأمنية والسياسية ".
وختمت خارجية الانتقالي بيانها بتأكيد "المجلس الانتقالي الجنوبي على أهمية "اتفاق الرياض"، والدور المحوري للملكة العربية السعودية الشقيقة، وعلى شراكتنا الاستراتيجية معها كقائد للتحالف العربي، مجددين التزامنا ودعمنا لجهود السلام والاستقرار، ومحاربة المشروع الإيراني في المنطقة، ومكافحة الإرهاب والتطرف ".
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