شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صنعاء.. التحالف يستهدف تجمعات للمليشيا في مديرية نهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020 الخليج 365 ـ صنعاء قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، شباط 10، 2020، تجمعات لمليشيا الحوثي في مديرية نهم شرقي صنعاء.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا في جبل صلب بالمديرية تعرضت لقصف جوي عنيف. وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية. وكان التحالف قصف، في وقت سابق اليوم، مواقع وتجمعات للمليشيا في مديرية مجزر بمأرب

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