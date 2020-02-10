تعرف على أبرز عناوين أخبار "الخليج 365" للفترة الصباحية ليومنا الاثنين 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا هذا الاثنين 10 فبراير /شباط 2020.

- التحالف يستهدف مواقع وتجمعات للمليشيا في مجزر بمأرب https://www.elyamnelaraby.com/458329 - المنطقة الخامسة تفكك 7 ألغام بحرية حوثية قرب المياه الدولية بالبحر الأحمر https://www.elyamnelaraby.com/458324 - رضائي: إيران نقلت تقنياتها العسكرية إلى عدة دول من بينها اليمن https://www.elyamnelaraby.com/458319 - ناشط سياسي يتوعد بتطهير كل محافظات الجنوب من الإخوان والإرهابيين التابعين لهم https://www.elyamnelaraby.com/458318 - العثور على جثتين لصيادين من أحور في أبين قرب الصومال بعد أيام من اختفائهما Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/458308 - العرب: الإصلاح يحاول تصدير الإخوان إلى مدينة عدن https://www.elyamnelaraby.com/458305 - وزير الإعلام: تجنيد الحوثيين للأطفال يذكر بممارسات النظام الإيراني https://www.elyamnelaraby.com/458304 - ديباجي: الحوثي يزحف للسيطرة على مأرب والإصلاح يدعوا للزحف نحو الجنوب https://www.elyamnelaraby.com/458303 - الحوثية تعتمد على القاعدة عبر علاقتها مع الإخوان بعد فشل اختراق الجنوب https://www.elyamnelaraby.com/458301 - صنعاء.. القوات الحكومية تستعيد مواقع في نهم بعد مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثي https://www.elyamnelaraby.com/458296

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