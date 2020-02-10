شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : إعلامي حوثي في قناة المسيرة يُعلن خبر العثور على جثة (خاله) القائد العسكري الكبير في احد جروف نهم وعدد من رفاقه بعد عامين من فقدانه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - العميد طارق صالح .. يوجه رسالة إلى الإمارات ممهورة بالدم اليمني (شاهد) مواطن يمني يهاجم خطيب حوثي ويرمي به من على المنبر امام المصليين (تفاصيل) مستجدات طارئة من العاصمة ومصدر عسكري يكشف تفاصيل نقطة العلم كاملة وما مصير القوات وهل شن الطيران أي غارات؟ توجيه عاجل من مستشار "الملك سلمان" بشأن موقع صادم وفضح قرب الحرم المكي (شاهد)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : إعلامي حوثي في قناة المسيرة يُعلن خبر العثور على جثة (خاله) القائد العسكري الكبير في احد جروف نهم وعدد من رفاقه بعد عامين من فقدانه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.