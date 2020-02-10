شكرا لمتابعة خبر عن مغترب يلجأ لحيلة شيطانية ويمنح الكفيل مبلغ كبير مقابل هذا العمل الفاضح والمحرم شرعا..شاهد كيف كانت ردة فعل الكفيل السعودي على هذا العرض المغري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - مغترب يلجأ لحيلة شيطانية ويمنح الكفيل مبلغ كبير مقابل هذا العمل الفاضح والمحرم شرعا..شاهد كيف كانت ردة فعل الكفيل السعودي على هذا العرض المغري

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كانت هذه تفاصيل خبر مغترب يلجأ لحيلة شيطانية ويمنح الكفيل مبلغ كبير مقابل هذا العمل الفاضح والمحرم شرعا..شاهد كيف كانت ردة فعل الكفيل السعودي على هذا العرض المغري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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