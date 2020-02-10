شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو البركاني يطالب بمشروع عربي عاجل لوقف مشروع مايسمى "صفقة القرن" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصف رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ماسميت "صفقة القرن" مؤكدًا أن العرب أمام محنة كبيرة، داعيا إلى ضرورة الإسراع بالخروج بمشروع عربي توقف تلك الصفقة.

وقال رئيس مجلس النواب في كلمته التي ألقاها أمس، في افتتاح أعمال المؤتمر الثلاثون الطارئ للاتحاد البرلماني العربي تحت شعار (دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة..قضية العرب والمسلمين) والذي عقد في العاصمة الاردنية عمّان "إن قضية فلسطين لم تكن ثانوية في حياتنا ولا نتعامل معها من باب إسقاط الواجب فهي الواجب كله الذي لا يمكن إلا أن نعطيه كل ما لدينا، ولا يمكننا القبول بأي انتقاص في حق الشعب الفلسطيني أو النيل منه عبر ما يسمى بمبادرة (صفقة القرن) أحادية الجانب أو غيرها التي تريد أن تسرق منا فلسطين، وتمزق قلب الأمة العربية النابض مصر وتهدم لبنان وبكل استهتار".

وأضاف البركاني "أن البرلمانات العربية والأمة العربية مطالبة اليوم بالفعل بدلاً من الخطب والقول وأن الرفض التام للمشاريع الأمريكية هو الأصل، وأن عملنا كبرلمانيين يجب أن يكون مع برلمانات العالم أجمع، بدء بدعوة البرلمان الإسلامي للانعقاد وقمة عربية اسلامية عاجلة وسيكون هو الموقف الواضح لإيقاف مشروع ترامب واستعلائه وغروره".

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وأشار إلى أن هذا الاجتماع الطارئ للاتحاد البرلماني العربي لدعم القضية الفلسطينية هو المؤشر للموقف العربي الموحد..مطالباً بأن تكون قراراته شجاعة ومسؤولة وآن الأوان للقول الفصل وتجاوز الأساليب التقليدية وأن نكون على مستوى المسؤولية بما سنتخذه اليوم من قرارات وايصال ذلك للعالم أجمع ونترفع على خلافاتنا والتباينات القائمة لأن المؤامرة أكبر وأكبر .

وشدد رئيس مجلس النواب ضرورة الحفاظ ،على فلسطين والقدس الشريف، وحق الشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتلال الإسرائيلي واستعادة ارضه المسلوبة وعودة الشتات الفلسطيني..مؤكداً ان فلسطين في أعماق قلب الشعب اليمني رغم ما يعيشه من ويلات الحرب والدمار..منوهاً ان القضية الفلسطينية هي الأولوية وهي فوق كل اعتبار..محيياً فلسطين وشعبها وقيادتها المناضلة.