وباء قاتل يجتاح إب ويقضي على شابين ويصيب العشرات

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يزيد بن سلمان - شبوة - توفي مواطنان وأصيب العشرات في محافظة إب (وسط البلاد) بوباء إنفلونزا الخنازير المتفشي في المحافظة. وقال مصدر طبي لـ"يمن برس" إن المواطن "عبدالله سعيد جباح" من مديرية فرع العدين غربي المحافظة توفي نتيجة إصابته بإنفلونزا الخنازير. يأتي ذلك بعد أيام من وفاة المواطن "م ح م" في أحد مستشفيات مدينة إب نتيجة إصابته بإنفلونزا الخنازير. وتوفي نحو 48 شخصاً في محافظة إب جراء إصابتهم بوباء إنفلونزا الخنازير القاتل خلال العام الماضي 2019.

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