شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يستهدف مواقع وتجمعات للمليشيا في مجزر بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020 الخليج 365 ـ مأرب شنت مقاتلات التحالف العربي ، اليوم الإثنين، شباط 10، 2020، غارات على مواقع وتجمعات للمليشيا في محافظة مأرب شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر ميدانية إن مقاتلات التحالف استهدفت بأربع غارات مواقع وتجمعات للمليشيا في مديرية مجزر بالمحافظة. وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يستهدف مواقع وتجمعات للمليشيا في مجزر بمأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.