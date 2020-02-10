شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد .. فيفي عبده يسقط فستانها وانكشاف صدرها وجسمها بالكامل .. (فيديو فاضح) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعرضت الراقصة والفنانة فيفي عبده ، إلى موقف محرج، لكنها لم تبالي كثيرًا رغم تكرار الواقعة أثناء رقصها في حفل ليلي.

ونشرت “عبده” مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها على “إنستجرام”، أثناء رقصها في إحدى الحفلات على أنغام أغنية شعبية، لكن فستانها انزلق من عند منطقة الصدر، وكشف صدرها إلا أنه تداركت الأمر سريعًا ورفعت فستانها.

وأثار الفيديو إعجاب البعض بينما انتقدها آخرون معتبرين أنها تقدمت في السن ولا يصح أن تظل ترقص في الحفلات هكذا، بينما انتقد البعض ما اعتبروه فستانًا عاريًا.

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