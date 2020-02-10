شكرا لبحثكم عن خبر مصدر يوضح اسباب خروج خدمة الإنترنت بشكل كامل عن معظم اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - خرجت خدمة الانترنت عن الخدمة بشكل تام في عموم محافظات اليمن، منذ عصرالأحد، بعد ايام من توقفها بشكل جزئي.

وقال سكان محليون، أنهم يجدو صعوبة في تصفح المواقع وأن جميع التطبيقات الهاتف المحمول لا تعمل.

وأوضح مسؤول في شركة تيليمن، في تصريح صحفي، أن السبب وراء انقطاع الخدمة هو خروج السعات الإسعافية بالكامل، وتوقع عودتها خلال 48 ساعة.

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وأفاد أن السبب في خروج السعات الإسعافية، فني وليس مالي، مؤكدا عدم وجود مشاكل فيما يتعلق بسداد قيمة السعات.

وأدى انقطاع كابل بحري في شهر ينايرالماضي إلى تدني خدمة الانترنت في اليمن، قبل أن تشهد الخدمة تحسنا بعد أن تمكنت شركة تيليمن، من الحصول على 20 جيجا من مزود خدمة الإنترنت في عمان (عمانتل)، ثم حصلت على 35 جيجا من شركتين؛ سعودية واماراتية، بالاضافة إلى 20 جيجا من جيبوتي.

وفي ذات السياق تحدث مصادر، عن توقف شركة الاتصالات المتكاملة السعودية والشركة الاماراتية عن تزويد تيليمن بالإنترنت منذ مطلع الأسبوع الجاري، بعد أسبوع من توقف السعات الإسعافية من جيبوتي.