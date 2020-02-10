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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ناشط سياسي يتوعد بتطهير كل محافظات الجنوب من الإخوان والإرهابيين التابعين لهم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020
عدن - الخليج 365
توعد الناشط السياسي نصر العيسائي، بتطهير كل محافظات الجنوب من الإخوان والإرهابيين التابعين لهم.
وقال العيسائي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "بعد فضيحتهم بتوفير الحماية للإرهابيين وإعلان أمريكا قتل زعيم القاعدة في معقل حزب الإصلاح الإخواني مأرب، يريدون تصدير الإرهابيين إلى محافظات الجنوب العربي".
واختتم: "عليهم أن يفهموا أن عودة الإرهابيين للجنوب مرفوضة بل سيتم تطهير كل محافظات الجنوب منهم ومن إرهابييهم"
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