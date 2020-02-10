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العثور على جثتين لصيادين من أحور في أبين قرب الصومال بعد أيام من اختفائهما

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اليمن العربي ـ أبين 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

العثور على جثتين لصيادين من أحور في أبين قرب الصومال بعد أيام من اختفائهما

الخليج 365 ـ أبين

أكدت مصادر إعلامية العثور على اثنين من صيادي "أحور" الثلاثة المفقودين، في المياه الدولية اليمنية بالقرب من الحدود البحرية مع دولة أرض الصومال في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين.

 

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وذكرت المصادر أن "علي عبدالله حسن" في العقد الرابع من عمره، ونجله "سعيد" 14 عامًا، عثر على جثتيهما قرب الحدود البحرية مع دولة أرض الصومال وتم نقلهما على متن سفينة تجارية عثرت عليهما إلى مدينة شقرة الساحلية الواقعة على ساحل البحر العربي.

 

ولفتت المصادر إلى أن سفينة نقل بضائع تابعة لأحد التجار اليمنيين لاحظت وجود قارب صيد صغير يسير بشكل عكسي وغير منظم في عرض البحر بدون قيادة، فاقتربت منه ووجدت على متنه جثتين إحداهما لرجل متوسط السن والأخرى لطفل.

 

ولفتت المصدر إلى أن طفلا ثالثاً يدعى أبوبكر "فوزي ابوبكر" (13 عاماً) كان من ضمن الثلاثة الذين فقدوا في الـ27 من يناير الماضي، لم يعثر عليه حتى الآن.

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