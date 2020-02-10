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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ديباجي: الحوثي يزحف للسيطرة على مأرب والإصلاح يدعوا للزحف نحو الجنوب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020
الخليج 365 ـ متابعات
قال الكاتب والمحلل السياسي، فهد ديباجي، إن الحوثي يزحف للسيطرة على مأرب بينما الإصلاح يدعو للزحف نحو المحافظات الجنوبية.
وأضاف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: معادلة (عجيبة).. الإصلاح يترك ويتجاهل معارك ساخنة مع عدو حقيقي، ويتجه نحو معارك يريد تسخينها مع عدو شريك في التحرير.
يشار إلى أن الإصلاح دفع بتعزيزات كبيرة من مأرب إبان أحداث شبوة الأخيرة في حين ترك جبهة نهم لمليشيا الحوثي التي باتت على مقربة من مركز محافظة مأرب.
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