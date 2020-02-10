قيادي جنوبي: حزب الإصلاح الإخواني يمثل الغطاء السياسي والإعلامي لتنظيم القاعدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020 عدن - الخليج 365 أكد عضو المجلس الانتقالي الجنوبي رمزي الشعيبي، أن حزب الإصلاح الإخواني الذي يسيطر على السلطة، يمثل الغطاء السياسي والإعلامي لتنظيم القاعدة.

Advertisements وذكر الشعيبي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "‏يحتل ملف الإرهاب أولوية الاهتمامات الدولية وتتجه أنظار العالم إلى اليمن ومأرب تحديدا باعتبارها البيئة الآمنة واللوجستية لتنظيم القاعدة بحسب تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة". ومضى" ويمثل حزب الإصلاح الإخواني الذي يسيطر على السلطة، الغطاء السياسي والإعلامي للتنظيم.

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