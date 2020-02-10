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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الضالع.. تقدم كبير لقوات المقاومة شمال الفاخر في قعطبة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020
الخليج 365 ـ الضالع
أكد مصدر عسكري، تحرير موقع عسكري وعدد من منازل المواطنين التي تتمركز فيها مليشيا الحوثي، شمالي منطقة الفاخر، بمديرية قعطبة، شمال غربي الضالع.
وذكر مصدر عسكري في اللواء 30 مدرع، أن وحدة التدخل السريع التابعة للواء، شنت مساء السبت، هجوما مباغتا على مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي في منطقة حبيل العبدي شمالي الفاخر، بالأسلحة المتوسطة والخفيفة.
ووفق المصدر، دارت مواجهات شرسة بين وحدة التدخل السريع، ومليشيا الحوثي الإرهابية، تمكنت خلالها الأولى من تحرير "تبَّة القابل"، بالإضافة إلى المنازل المجاورة لها التي كان يتمركز فيها قناصة ومسلحو ميليشيا الحوثي.. وأسفر عنها سقوط عدد من القتلى والجرحى الحوثيين، فيما أصيب جندي من وحدة التدخل السريع.
وفي وقت سابق هجَّرت مليشيا الحوثي سكان محيط تبة المقابل وتمركز داخلها القناصة ومسلحون يتبعونها.
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