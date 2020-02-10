شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. فضيحة حوثية جديدة باسم”مشايخ مأرب” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ارتكبت مليشيا الحوثي، فضيحة جديدة باسم مشايخ ووجهاء محافظة مأرب. تمثلت تلك الفضيحة، التي أوردتها قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، ببث مؤتمر صحفي لمشائخ مأرب يؤكدون وقوفهم إلى جانب المليشيا ضد التحالف العربي ( كما في الصورة) فيما الحقيقة والواقع عكس ذلك؛ اذ يظهر من الصورة أن المتحدثين مجرد مقاتلين من صغار السن استمالتهم الى صفوفها، وليسوا من مشايخ مأرب كما زعمت تلك القناة. وأثارت تلك الفضيحة سخرية وردود فعل واسع لدى نشطاء منصات التواصل الاجتماعي في اليمن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. فضيحة حوثية جديدة باسم”مشايخ مأرب” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.