شكرا لبحثكم عن خبر فرار جماعي لعشرات المقاتلين الحوثيين من جبهات الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر ميدانية، اليوم الاحد، بأن عشرات المقاتلين بصفوف مليشيا الحوثي، في جبهات محافظة الضالع، فروا الى مناطق قريبة بمحافظة إب.

وذكرت المصادر أن المقاتلين الفارين سلكوا طرقاً فرعية ودروباً ثانوية غير مسلوكة خوفاً من الملاحقة والقبض عليها للهرب إلى مناطق مختلفة بمحافظة إب.

وأشارت مصادر متطابقة، الى أن عدداً كبيراً من المسلحين والعناصر المستقدمة مؤخراً إلى شمالي الضالع، فرت من الجبهات والمواقع المتقدمة في خطوط التماس بعد الزج بهم مباشرة فور وصولهم وتقديمهم وقوداً مجانياً في محرقة عبثية أهلكت الأعداد المتزايدة من المستقدمين والمجلوبين كتعزيزات عبر عمليات تحشيد إجبارية.

وأفاد عدد ممن تمكنوا من الفرار خلال طرقات جانبية وعرة ومسارات جبلية، أن مسلحين سابقين في الجبهات تحدثوا معهم فور وصولهم عن هلاك المئات من رفاقهم وقرروا معاً الفرار وترك الجبهات وتحاشي الملاحقة والنقاط التي تنشرها المليشيا لإرجاع الفارين والقبض عليهم.

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وأفادت معلومات أدلى بها فارون سلكوا أودية وشعاباً عبر العود وبعدان، أن عدداً منهم وقع في قبضة الحوثيين وتعرض آخرون من قبل للتصفية خصوصا من أبناء القفر وميتم والسياني والعدين.

وكانت مجاميع من القفر بقيادة وجاهة قبلية قررت في وقت سابق ترك الجبهة والعودة إلى إب عقب خلافات حادة مع المشرفين الحوثيين واتهامات بالتغرير بهم وخداعهم، ونشبت اشتباكات بين الجانبين في المواقع وعند سلوكهم طريق العودة إلى إب.

وتعالت الاتهامات للمشرفين الحوثيين والقيادات الميدانية المنحدرة من صعدة وصنعاء وعمران بالزج بالمجاميع والتعزيزات المستقدمة من محليات إب وذمار إلى مقدمة الجبهات وخطوط التماس لتنفيذ محاولات هجومية وزحوف متكررة ويائسة تتكبد العشرات من القتلى بصورة عبثية.