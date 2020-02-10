شاهد كيف ”أعرب” طالب يمني عبارة ”متى يرتاح المعلم اليمني”

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يزيد بن سلمان - شبوة - سلط طفل يمني عن طريق اعرابه بطريقه سخرية عبارة "متى يرتاح المعلم اليمني " الضوء على ما يعانيه المعلم اليمني والتعليم بشكل عام .
ويعاني التعليم في اليمن مشاكل كبيرة منذ استيلاء الحوثيين على السلطة في سبتمبر من العام 2014م وعجز الحكومة الشرعية عن القيام بواجبها .
وسلط الطالب في كلماته على الوضع المأساوي الذي وصل اليه المعلم اليمني من معناة في انقطاع راتبه وضعف التعليم في مدارس اليمن بشكل عام وتعطل الكثير منها .
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