شكرا لبحثكم عن خبر شاهد كيف ”أعرب” طالب يمني عبارة ”متى يرتاح المعلم اليمني” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سلط طفل يمني عن طريق اعرابه بطريقه سخرية عبارة "متى يرتاح المعلم اليمني " الضوء على ما يعانيه المعلم اليمني والتعليم بشكل عام .

ويعاني التعليم في اليمن مشاكل كبيرة منذ استيلاء الحوثيين على السلطة في سبتمبر من العام 2014م وعجز الحكومة الشرعية عن القيام بواجبها .

وسلط الطالب في كلماته على الوضع المأساوي الذي وصل اليه المعلم اليمني من معناة في انقطاع راتبه وضعف التعليم في مدارس اليمن بشكل عام وتعطل الكثير منها .