مصادر: عناصر القاعدة يتحركون بكل حرية في مناطق مأرب الخاضعة لسيطرة الإصلاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

الخليج 365 ـ خاص:

قالت مصادر خاصة إنه وعلى الرغم من مقتل زعيم تنظيم القاعدة في اليمن بمأرب، الأسبوع قبل الماضي، إلا أن عناصر التنظيم مازالت تتحرك بكل حرية في عدد من مناطق المحافظة.



وذكرت المصادر، أن وادي عبيدة، بالمحافظة، يعد من أهم المناطق التي يتواجد فيها عناصر التنظيم.

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وأضافت المصادر أن حزب الإصلاح، المسيطر على المحافظة، يعلم ذلك جيدا، لكن لا يعير أي اهتمام للجهود السعودية والدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب.

وأكدت المصادر، أن قيادات من الإصلاح تلتقي بعناصر من القاعدة بشكل شبه دائم في تلك المناطق.

وكان التنظيم اعترف، عام 2017، بمشاركته في القتال إلى جانب حزب الإصلاح بأكثر من جبهة.