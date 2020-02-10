محلل سياسي يكشف عن وجود اتفاق بين الحوثي والإصلاح برعاية قطر وتركيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 قال المحلل السياسي السعودي فهد ديباجي، إن تعامل جماعة الإخوان باليمن مع اتفاق الرياض يوحي بوجود أجندة سياسية بينهم وبين مليشيات الحوثي برعاية قطر وتركيا.

Advertisements وكتب في تغريدة عبر "تويتر": حزب الإصلاح يحوّل اتفاق الرياض حصان طروادة لتصدير الإخوان إلى عدن. وأضاف حالة التناقض التي يبديها الإخوان في تعاملهم الانتقالي مع بنود اتفاق الرياض، توحي بوجود أجندة سياسية ترعى اتفاقاً غير معلن بين الحوثيين والإخوان في اليمن برعاية قطرية وتركية".

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