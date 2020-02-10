صحيفة: القوات المسلحة الإماراتية كانت لهم صولات وجولات إنسانية في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

أبو ظبي - الخليج 365

كتبت صحيفة خليجية، يعمّر، يطبّب، يعلّم، أينما وجد... هو جيش الإمارات الذي لم يتوانَ يوماً عن إغاثة الملهوف والمحتاج ونصرة المظلوم، عبر مهامّه الإنسانية التي نفذها في أكثر من مكان، واستطاع من خلالها تجسيد رسالة الدولة بالدعوة إلى التعايش والمحبة والسلام على أرض الواقع، وأن يكون مثالاً للعطاء والتضحية في سبيل إحلال الاستقرار والتنمية.



وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الاثنين تابعها "الخليج 365" أبناؤنا من منتسبي القوات المسلحة المشاركون ضمن قوات التحالف العربي في اليمن، كانت لهم صولات وجولات إنسانية في اليمن، إلى جانب دورهم في إعادة الأمن والاستقرار للشعب اليمني الشقيق، فقد تركوا بصمات تنموية عبر إقامة مشاريع تحسّن من نوعية حياة اليمنيين الذين تأثروا جراء الصراع الدائر هناك، وإعادة الحياة إلى مناطق كثيرة بتأهيل المدارس والموانئ والمطارات ودعم القطاعات الصحية، والاهتمام بالمرأة والطفل ومكافحة الأوبئة وتأمين الغذاء.

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وتابعت استمد جنودنا هذه الهمة والعزيمة، من تكاتف وتلاحم فريد بين القيادة والشعب، ومن قيم البطولة التي زرعها المؤسسون بالوقوف إلى جانب الشقيق في محنته، والشد من أزره في الملمات التي استطاعت الإمارات التخفيف من وطأتها على ملايين اليمنيين، بتقديمها مساعدات فاقت العشرين مليار درهم خلال أربع سنوات، جعلتها تتصدر قائمة الدول الداعمة إنسانياً والأكثر عوناً لليمن.

وقالت في ختام افتتاحيتها مهمة وطنية وإنسانية يخلدها التاريخ، وتسجلها الذاكرة، لهؤلاء الجنود البواسل، أبطال السلام والإنسانية، مستذكرين بمشاعر الفخر شهداءنا الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل إعلاء هذه القيم السامية، ولكي يبقى وطننا شامخاً عزيزاً ونموذجاً للبذل والعطاء في ميادين الكرامة