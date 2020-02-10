شكرا لبحثكم عن خبر وعد اتباعه في محاضرة سرية بالسيطرة عليها.. لعاب الحوثي يسيل نحو ”مأرب” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة، حضرت أحد الدورات الطائفية التي تقيمها المليشيا الحوثية الإيرانية عن مضمون محاضرة داخلية سرية لزعيم المليشيا عبدالملك الحوثي.

وقالت المصادر لـ " المشهد اليمني " أن عبد الملك الحوثي وعد جماعته بأن السيطرة على منابع وخطوط إمداد النفط والغاز بمحافظة مأرب، سيمكن جماعته من النهوض بالصناعات الحربية؛ حد زعمه.

وأشارت المصادر الى أن زعيم المليشيا حرض الحاضرين في الدورة ضد ما اسماه فساد السلطات في مأرب، واهمالها في عدم استغلال ملايين المكعبات من الغاز الطبيعي المسال، الذي يحترق في الهواء.

وكانت القيادات الحوثية في المؤسسات الاعلامية، أقامت دورة تشيع خلال الأيام الماضية لمدراء في وكالة سبأ و مؤسستي التلفزيون و"الثورة".