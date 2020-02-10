بالفيديو ”المراسل ”محمد العرب” ينشر اسرار وخبايا حصل عليها من كاميرا مصور حربي حوثي

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشف المراسل الاعلامي لقناتي العربية والحدث محمد العرب عن أدلة جديدة تكشف تورط ميليشيات الحوثي في تجنيد الأطفال , حصل عليها من كاميرا مصور حربي حوثي .
وقال "العرب " في اول تقرير ينشره من سلسلة تقارير من كاميرا مصور حربي حوثي يدعى "ابو كرار الاكوع" , انه حصل على مجموعة فيديوهات تكشف كيف يدير الحوثيين اعلامهم في صناعة وهم الانتصارات.
وفي التقرير الاول قدم “العرب” أدلة جديدة تحصل عليها قناة الحدث تكشف تورط ميلشيات الحوثي في تجنيد الأطفال والزج بهم في ساحات القتال , ولم يقتصر التجنيد على تجنيد الذكور فقط بل شملت الإناث تحت غطاء طائفي.
#الحدث تتحصل على أدلة جديدة تكشف تورط #ميليشيات_الحوثي في تجنيد الأطفال pic.twitter.com/dKJvsYkmCl— الحدث اليمني (@Alhadath_Ymn) February 9, 2020
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