شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو ”المراسل ”محمد العرب” ينشر اسرار وخبايا حصل عليها من كاميرا مصور حربي حوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف المراسل الاعلامي لقناتي العربية والحدث محمد العرب عن أدلة جديدة تكشف تورط ميليشيات الحوثي في تجنيد الأطفال , حصل عليها من كاميرا مصور حربي حوثي .

وقال "العرب " في اول تقرير ينشره من سلسلة تقارير من كاميرا مصور حربي حوثي يدعى "ابو كرار الاكوع" , انه حصل على مجموعة فيديوهات تكشف كيف يدير الحوثيين اعلامهم في صناعة وهم الانتصارات.

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وفي التقرير الاول قدم “العرب” أدلة جديدة تحصل عليها قناة الحدث تكشف تورط ميلشيات الحوثي في تجنيد الأطفال والزج بهم في ساحات القتال , ولم يقتصر التجنيد على تجنيد الذكور فقط بل شملت الإناث تحت غطاء طائفي.