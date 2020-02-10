شكرا لبحثكم عن خبر خبراء يكشفون عن موعد إعلان ”القاعدة” عن خليفة ”الريمي” وأبرز اليمنيين المرشحين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف خبراء عن موعد إعلان تنظيم القاعدة في جزيرة العرب عن خليفة لقاسم الريمي، الذي قتلته طائرة أمريكية في محافظة مأرب خلال الأيام الماضية.

و رجّح المحلل لدى "مجموعة الأزمات الدولية" بيتر سالزبري أن يتم الإعلان عن خليفة الريمي قريبا. لكنه أضاف أنه "لن يكون شخصا يملك شهرة مثل الريمي وبالتأكيد ليس بمكانة سلفه الوحيشي".

وأكّد غريغوي جونسون من "مركز صنعاء للدراسات" أن أبرز المرشحَين لخلافة الريمي هما خالد باطرفي - الذي تشير معلومات إلى أنه يدير العمليات الخارجية للجماعة، وسعد بن عاطف العولقي - زعيم المجموعة في محافظة شبوة اليمنية.

واغتالت طائرة أمريكية الريمي في محافظة مأرب خلال الأيام الماضية.

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و أصبح الريمي زعيما لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب عقب مقتل سلفه ناصر الوحيشي بقصف طائرة أميركية مسيرة في اليمن خلال يونيو 2015.

وكان الريمي بين مؤسسي الجماعة في 2009 وأول قائد عسكري لها.