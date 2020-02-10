شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يعلنون العثور على جثة قائد عسكري كبير في احد جروف نهم وعدد من رفاقه (الاسم والصورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلن الحوثيون اليوم عثورهم على جثث عدد من قادتهم في احد الجروف بجبال نهم بعد سيطرتهم عليها بالمعارك الاخيرة مع الجيش الوطني.

وقال محمد عبدالواسع الوجيه الاعلامي الحوثي في قناة المسيرة التابعة للمليشيا, انه تم ابلاغهم العثور على جثة خاله قائد المنطقة الثانية بمحافظة عمران "علي الوجيه" وعدد من رفاقه في احد جروف نهم وذلك بعد فقدانه منذ عامين .

واضاف الوجيه ان جماعة الحوثي طالبت بجثته في صفقات التبادل للأسرى مع الجيش الوطني على اساس انه في احد مستشفيات مأرب لكن الجيش رهن تسليم جثته مقابل الافراج على قياديات على قيد الحياة لدى المليشيا , وهذا ما رفضته الجماعة .

وتتعمد ميليشيا الحوثي ترك بعض من جثث قتلاهم بعد ان ينتشلوا بعضها بانتقائية عنصرية , بينما يتركوا البقية عرضة للتعفن والحيوانات الضارية.

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وبالرغم من المقابر الجماعية التي استحدثتها الميليشيات الحوثية مؤخرًا في مديرية بني حشيش ومحافظة عمران شمال العاصمة صنعاء أصبحت تعج بكثير من الجثث، فإن الميليشيات تجاهلت العشرات من جثث مقاتليها في الجبهات عند فرارها

وقالت مصادر محلية ان الجيش قيادة المقاومة الشعبية في مديرية نهم طالبت منظمة الهلال الأحمر الدولية والمنظمات الإنسانية بسرعة انتشالها، خشية تسببها في مشكلات صحية وبيئية تهدد حياة السكان.

ولفتت إلى أن المقاومة الشعبية بادرت برفع تلك الجثث ونقلها إلى مواقع المتمردين, وقابلت الجماعة الحوثية هذه المبادرة برفض استلام الجثث؛ ما دعا المقاومة إلى دفنها، بعد توثيق هويات أصحابها.