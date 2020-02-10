شكرا لبحثكم عن خبر بعد أيام من انسحابه منها.. الجيش الوطني يستعيد مواقع في جبهة نهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الجيش اليمني، اليوم الأحد، إنه استعاد السيطرة على مناطق خاضعة للحوثيين في جبهة نهم شرق صنعاء.

وأكدت مصادر عسكرية أن جنود الجيش الوطني شنّوا هجوماً خاطفاً خلال الساعات الماضية، تمكنوا خلاله من تحرير عدد من المرتفعات في سلسلة جبال صلب جنوب نهم، ما أدى لمقتل وجرح العديد من عناصر مليشيا الحوثي، وفق ما نقلت وكالة سبأ الحكومية.

وأضافت المصادر أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تعزيزات وآليات تابعة للحوثيين بالقرب من جبال صلب، وتمكنت من تدمير عدد منها كانت تحمل تعزيزات بشرية ومصرع جميع من كانوا على متنها.

وكانت قوات الجيش الوطني انسحبت من عدد من المواقع في جبهة نهم، عقب معارك طاحنه مع مليشيات الحوثي.