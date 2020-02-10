شكرا لبحثكم عن خبر مقتل 8 حوثيين في موجهات مع الجيش الوطني غربي تعز والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - لقي ثمانية من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم في معارك مع الجيش الوطني غربي مدينة تعز.
وقالت مصادر عسكرية أن معارك أندلعت في غربي المدينة بين الجيشِ الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية بعد يومين من الهدوء الحذر.
وبحسب المصادر فأن المعارك تجددت عقب هجوم شنه الحوثيون مساء السبت على مواقع الجيش في جبهة الصياحي بغرب المدينة وأسفرت عن مصرع ثمانية من مليشيا الحوثي وجرح آخرين.
وفي السياق استهدفت مدفعية الجيش الوطني مدفعاً للمليشيات في منطقة الدَبح بالرُّبَيعي، أدى إلى إعطابه.
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