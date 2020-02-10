شكرا لبحثكم عن خبر صحيفة الأيام العدنية تعلن أول تطبيع مع الحوثييين من بوابة حسن زيد والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - في عددها الصادر اليوم الأحد 9 فبراير نشرت صحيفة الأيام الصادرة من محافظة عدن العاصمة الموقتة لبلد منهار مقالة للوزير في حكومة صنعاء الحوثية حسن زيد.
المقالة جاءت تحت عنوان "هدرة" وفيها يتحدث زيد عن الانقسام العربي وكيف أن الغرب استطاع تمزيق الأمة.
حسن زيد نسي ما تقوم به جماعته من انتهاكات صارخة وتجاوزات فضيعة بحق المرأة والمواطن اليمني عموما.
متابعون تساءلوا هل هذه بداية تطبيع بين الصحيفة والمليشيا الانقلابية في صنعاء، معتبرين أن هذا استفزاز لمشاعر أبناء الجنوب وما تعرضت له عدن من دمار بسبب هذه الجماعة.
- المصدر: مواقع
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