شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يعينون شقيق مسؤول بالحكومة الشرعية في منصب تنفيذي بالحديدة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - ذكرت مصادر مطلعة بمحافظة الحديدة، اليوم الاحد، عن تعيين شقيق عضو مسؤول في الحكومة اليمنية المعترف بها، في منصب بأحد المكاتب التنفيذية بالمحافظة.
وقالت المصادر لـ " المشهد اليمني " أن مليشيا الحوثي عينت محمد هبة الله شريم، نائبا لمدير عام الصحة العامة والسكان بمحافظة الحديدة.
ويعد محمد شريم المعين من قبل المليشيا، شقيق عضو مجلس الشورى المؤيد لشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، عصام شريم.
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