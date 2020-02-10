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الحوثيون يعينون شقيق مسؤول بالحكومة الشرعية في منصب تنفيذي بالحديدة

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يزيد بن سلمان - شبوة - ذكرت مصادر مطلعة بمحافظة الحديدة، اليوم الاحد، عن تعيين شقيق عضو مسؤول في الحكومة اليمنية المعترف بها، في منصب بأحد المكاتب التنفيذية بالمحافظة.

وقالت المصادر لـ " المشهد اليمني " أن مليشيا الحوثي عينت محمد هبة الله شريم، نائبا لمدير عام الصحة العامة والسكان بمحافظة الحديدة.

ويعد محمد شريم المعين من قبل المليشيا، شقيق عضو مجلس الشورى المؤيد لشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، عصام شريم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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