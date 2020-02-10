شكرا لبحثكم عن خبر انقطاع تام لما تبقى من إنترنت في اليمن .. ومصادر تكشف السبب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر مطلعة بصنعاء، اليوم الاحد، عن سبب انقطاع الانترنت بكافة المحافظات اليمنية.

وذكرت المصادر أن السفينة المعنية بإصلاح الكابل البحري فالكون، التابعة لشركة (Global Cloud Xchange) وصلت اليوم إلى موقع قطع الكيبل البحري في السويس وبدأت عملية الإصلاحات.

وأشارت المصادر الى أن عملية الإصلاح ستستغرق من أسبوعين إلى ثلاثة وقد تقل المدة.

وخرجت 80 بالمئة من السعات الدولية للإنترنت في اليمن عن الخدمة، بسبب انقطاع الكابل البحري مطلع يناير الماضي.