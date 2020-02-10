شكرا لبحثكم عن خبر إنفجار أسطوانة غاز في منزل أحد المواطنين بقرية القابل شمال غرب صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أدى إنفجار أسطوانة غاز في منزل أحد المواطنين بقرية القابل شمال غرب صنعاء إلى إصابة عدد من سكان المنزل بجروح متوسطة .

وقالت مصادر محلية " للمشهد اليمني " اليوم الأحد إنفجار أسطوانة غاز في قرية القابل التابعة لوادي ظهر ببني الحارث وهو ماتسبب في إصابة سكان المنزل بجروح بسيطة ومتوسطة .

الجدير ذكره أن الحوثيين أعادوا تشغيل عدد من اسطوانات الغاز التالفة واستبدالها بعد منعهم لمحطات تعبئة الغاز الخاصة واجبار المواطنين باستبدال اسطوانة الغاز النظيفة التابعة لهم بالتالفة التابعة للشركة بالإضافة إلى إدخال اسطوانات غاز ايرانية رديئة الصنع إلى السوق المحلية .