شكرا لبحثكم عن خبر التحالف المدني يبشر اليمنيين بتحديد الوسيط البنكي لصرف مرتبات الموظفين المدنيين بعد يومين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مصادر مقربة من التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية التوصل إلى موافقة الوسيط البنكي لاستئناف صرف مرتبات الموظفين المتقاعدين المدنيين .

وقالت المصادر " للمشهد اليمني " اليوم الأحد أن وفد التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية نجح في التوصل إلى موافقة الوسيط البنكي لاستئناف عملية صرف معاشات المتقاعدين في مناطق سيطرة الحوثيين .

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وأضافت المصادر أنه سيتم تحديد الوسيط البنكي خلال اليومين القادمين بعد حل إشكالية منع الحوثيين للطبعة الجديدة من العملة الوطنية والوصول إلى حلول مرضية للحكومتين في صنعاء وعدن .

وأكد المصادر سعي التحالف المدني إلى أبعاد الموظفين عن الصراع بين الأطراف السياسية كون الموظفين لا ذنب لهم في هذه الخلافات .

الجدير ذكره أن رئيس التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية الدكتور أحمد العودي أعلن قبل يومين التوصل مع الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء ، إلى استئناف صرف مرتبات الموظفين المتقاعدين المدنيين .