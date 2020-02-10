التحالف المدني يبشر اليمنيين بتحديد الوسيط البنكي لصرف مرتبات الموظفين المدنيين بعد يومين

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مصادر مقربة من التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية التوصل إلى موافقة الوسيط البنكي لاستئناف صرف مرتبات الموظفين المتقاعدين المدنيين .
وقالت المصادر " للمشهد اليمني " اليوم الأحد أن وفد التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية نجح في التوصل إلى موافقة الوسيط البنكي لاستئناف عملية صرف معاشات المتقاعدين في مناطق سيطرة الحوثيين .
وأضافت المصادر أنه سيتم تحديد الوسيط البنكي خلال اليومين القادمين بعد حل إشكالية منع الحوثيين للطبعة الجديدة من العملة الوطنية والوصول إلى حلول مرضية للحكومتين في صنعاء وعدن .
وأكد المصادر سعي التحالف المدني إلى أبعاد الموظفين عن الصراع بين الأطراف السياسية كون الموظفين لا ذنب لهم في هذه الخلافات .
الجدير ذكره أن رئيس التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية الدكتور أحمد العودي أعلن قبل يومين التوصل مع الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء ، إلى استئناف صرف مرتبات الموظفين المتقاعدين المدنيين .
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