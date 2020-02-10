فريق فني يبدأ  إصلاح الكيبل البحري الذي تسبب بانقطاع الانترنت في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

بدأ فريق فني تابع لشركة (GCX)، مساء أمس السبت، بالعمل على إصلاح قطع الكابل البحري "فالكون"، بالقرب من قناة السويس، الذي تسبب بانقطاع الانترنت عن اليمن منذ شهر كامل.



وقالت مصادر في شركة الاتصالات اليمنية "تيليمن"، أن الشركة تلقت "إيميل" من شركة (Global Cloud Xchange) المالكة للكيبل، يؤكد وصول السفينة وعلى متنها المهندسين لموقع القطع في قناة السويس.

Advertisements

وأضافت المصادر أن ايميل الشركة أكد أيضا أن الفريق بدأ بالعمل على اصلاح القطع، والذي تسبب في فقدان اليمن 80% من السعات الدولية للإنترنت.

وانقطع النت عن اليمن التاسع من يناير الماضي، بشكل شبه تام، بسبب قطع في الكابل البحري المزود للخدمة بحسب بيان للشركة المالكة.