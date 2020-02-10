شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب رئيس المجلس الإنتقالي يتحدى أي إصلاحي ينفي علاقة الزنداني والإصلاح بأسامة بن لادن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

تحدى نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، أي إصلاحي ينفي علاقة الزنداني وحزب الإصلاح، بزعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن .



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وقال "أنه يخطئ من يقول إن تنظيم القاعدة متعاون مع حزب الإصلاح الإخونجي، قبل أن يستدرك، "الصحيح إن تنظيم القاعدة في اليمن هو الجناح العسكري لحزب الإصلاح منذ تأسيسه" ، جاء ذلك في تغريدة له بتويتر

وأضاف بن بريك، "ولازال الزنداني الأب الروحي لتنظيم القاعدة دوليا، وهو الأب الحنون لابن لادن، وأتحدى أي إصلاحي ينفي علاقة الزنداني وقيادات الإصلاح ببن لادن".