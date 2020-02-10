عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عكاظ السعودية: مواجهات مباشرة بين قيادات الحوثي غرب زبيد

الإثنين 10 فبراير 2020

الخليج 365

سلطت صحيفة "عكاظ" السعودية، أمس الأحد، الضوء على الخلافات التي نشبت بين القيادات الحوثية خلال الفترة الأخيرة.



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ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله، إن قيادياً حوثياً بارزاً قتل الأحد، في إطار الصراع الداخلي بين قيادات المليشيا.

وأكدت الصحيفة أن الخلاف وصل بين قيادات المليشيات الحوثية إلى المواجهات المباشرة في منطقة السويق غرب مديرية زبيد.

وشددت على أن الصراعات بين القيادات الحوثية يتواصل بسبب النفوذ والأموال المنهوبة.