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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد الفيديو الذي صعق الملك سلمان وولي عهده..قوات الحزام الامني تباغت الجميع وتشن هجوما ضاريا على القوات السعودية في الجنوب ( فيديو صادم )

2020/02/10 الساعة 06:03 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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