شكرا لبحثكم عن خبر شرف الدين يغزو كلية الآداب جامعة صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت المصادر بأن القيادي الحوثي عبد الملك عيسى شرف الدين لا زال يمنع الدكتور باعلوي من دخول كلية الآداب مستعينا بأمن الجامعة التابع للمليشيا.

وكتب أستاذ الفلسفة والقيادي في جماعة مليشيا الحوثي د. أحمد الصعدي قائلا:

بانقضاء يومنا هذا، السبت 8/فبراير/2020 يكتمل الأسبوع على غزوة كلية الآداب/ جامعة صنعاء.

مشيرا بأنها الغزوة التي أدت إلى إهانة أستاذ جامعي بطرده من قاعة المحاضرات إلى خارج أسوار الكلية، ومنعه من الإقتراب من أبوابها حتى هذه اللحظة.

وأضاف الصعدي بأن مرور هذه الفترة الطويلة منذ حدوث الاعتداء الهمجي على باعلوي يوم الأحد 2/فبراير من غير أن يحرك المعنيون بالأمر ساكنا يؤكد أن هذا ليس تصرفا فرديا.

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في إشارة منه إلى جماعة مليشيا الحوثي بشكل عام، بل هو طريقة في تركيع الناس وإخضاعهم حتى لو كانوا من المناصرين المتحمسين.

وختم إن الإمعان في إذلال وإهانة الدكتور باعلوي غاية "تعليمية" مفادها؛ هذا ما نفعله بأحد مناصرينا المخلصين، فتعلموا الدرس، وليس أمام كل شخص في الجامعة غير حماية نفسه ب"تعويذة" لا أسمع، لا أرى، لا أتكلم.