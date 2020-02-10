شكرا لبحثكم عن خبر انهيار لمليشيا الحوثي بالضالع ...والمليشيا تستعين بمقاتلين جدد من إب وذمار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تلقت المليشيا الحوثي المدعومة من ايران انتكاسات ممتالية على يد القوات الجنوبية والقوات المشتركة في مختلف جبهات الضالع جنوبي البلاد.

وقال, فؤاد جباري, المتحدث باسم محور الضالع القتالي في حديثه لإذاعة "هنا عدن" استنفذت مليشيا الحوثي كافة الوسائل والسبل بعد ان اثبتت عجزها عن تحقيق أي تقدم ميداني في محور الضالع, واقدمت على اخر اجراء وهو احالة قياداتها للتحقيق على خلفية الاتاوات ".

وعن اخر المستجدات في الضالع افاد, جباري ان الهدوء يسود مختلف جبهات القتال بعد معارك عنيفة خلال الاسابيع الماضية في جبهات الفاخر والجب وحبيل يحيى في الحشاء "

ووجهت مليشيا الحوثي عدد من الدعوات لحشد المقاتلين من محافظتي اب وذمار لتعزيز جبهات الضالع .