شكرا لبحثكم عن خبر أنباء عن استقالة مسؤول حكومي رداً على عدم تنفيذ ”اتفاق الرياض” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية ان اللواء احمد علي مسعود رئيس الفريق الحكومي المكلف بمتابعة تنفيذ تطبيق الرياض في عدن قدم استقالته من اللجنة. وحسب المصادر، أن مسعود، برر انسحابه بعدم التنفيذ الفعلي لتنفيذ اتفاق الرياض ووجود رؤية واضحة لتنفيذ اتفاق الرياض.

وذكرت المصادر أن مسعود، ابلغ الجهات السعودية والحكومة اليمنية بقرار انسحابه.

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