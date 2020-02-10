شكرا لبحثكم عن خبر عجوز من إب يستنجد بالمعنيين لانصافه من مشرف حوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أطلق العجوز (صالح قاسم نعامي) أحد أبناء محافظة إب نداء استغاثة بانصافه من النافذين، حيث أنه يمتلك أرض بمنطقة تسمى "المدوره" في منطقة السحول.

الأرض مكونة من جربه قات وبيت في طرف الجربه كانت مؤجرة لرعوي وبين ليلة وضحاها بحسب نعامي وتحديدا قبل شهرين ظهر له غريم مسلح جاء احتل الجربه القات وكسر أبواب البيت المغلق وطرد المستاجر.

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وتشير المصادر إلى أنه كلما جاءه عساكر لتنفيذ الأوامر القهرية خرج المدعو (أبو العز) ومعه مجموعة من المسلحين وأطلقوا النار على العساكر رافضين كل الأوامر.

مواطنون ناشدوا السلطة المحلية في المحافظة ومشايخ وعقال "المخادر" حل المشكلة وإنصاف المذكور بإعادة حقه من الأرض والبيت بعد أن استولى عليها المدعو (رشاد مدهش أبو العز) والذي ينتمي إلى مليشيا الحوثي الانقلابية.

الجدير بالذكر أن النافذين والفاسدين لم يتوقفوا يوما واحدا من نهب أراضي الناس وسط صمت المحافظ والمشرفين.