شكرا لبحثكم عن خبر وصول الدعم للطلاب اليمنيين في الصين والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أوضحت السفارة اليمنية لدى جمهورية الصين الشعبية بأنها على تواصل مستمر مع الطلاب والجالية اليمنية في الصين تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
مبينة أنه لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا بين اليمنيين هناك، وخاصة المتواجدين في مدينة ووهان.
كما أعلنت عن وصول مبالغ الدعم الإضافي التي وجه بها رئيس الوزراء للطلاب المبتعثين وعوائلهم وعددهم 170 طالبا.
وأكدت بأنه تم البدء بصورة عاجلة في صرف وتحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في جمهورية الصين الشعبية للربع الثالث وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء.
بالمقابل ينتظر طلاب ماليزيا والهند من اليمنيين صرف بقية مستحقاتهم من أجل دفع ما عليهم من رسوم والتزامات، ورغم الوعود إلا أنه لم ينفذ شيء حتى اللحظة بحسب طلاب ماليزيا.
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