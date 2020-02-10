شكرا لبحثكم عن خبر مقاتلات التحالف تستهدف مليشيا الحوثي بسلسلة غارات في جبهة نهم والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - شنت مقاتلات التحالف العربي، الأحد، شباط 09، 2020، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في مديرية نهم شرقي صنعاء.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بعشر غارات مواقع وتجمعات المليشيا في نقيل الفرضة بنهم.
وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية التي استعادتها المليشيا بعد معارك سريعة مع قوات الجيش.
كانت هذه تفاصيل خبر مقاتلات التحالف تستهدف مليشيا الحوثي بسلسلة غارات في جبهة نهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.