شكرا لبحثكم عن خبر مقاتلات التحالف تستهدف مليشيا الحوثي بسلسلة غارات في جبهة نهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شنت مقاتلات التحالف العربي، الأحد، شباط 09، 2020، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في مديرية نهم شرقي صنعاء.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بعشر غارات مواقع وتجمعات المليشيا في نقيل الفرضة بنهم.

وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية التي استعادتها المليشيا بعد معارك سريعة مع قوات الجيش.