شكرا لبحثكم عن خبر تقرير خبراء أمميين حول الزينبيات وحقوق الإنسان.. يكشف قبح المليشيا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشرت لجنة الخبراء في الأمم المتحدة تقريرا مفصلا عن الأوضاع التي وصلت إليها اليمن في الفترة الأخيرة بعد صراع تجاوز ال5 أعوام.

وتطرق التقرير إلى الحالة والوضع الإنساني وتردي سبل الحياة اليومية وقد ركز على الجانب الحقوقي للإنسان اليمني والمرأة تحديدا.

ومما جاء في تقرير الخبراء الامميين حديثهم عن دور 《الزينبيات》 الحوثيات في الانتهاكات التي تتم بحق أعراض النساء حتى تسهيلهن لعمليات الاغتصاب.

يقول التقرير تشكل الزينبيات اللاتي يتم اختيار معظمهن من أسر هاشمية، جهازاً استخباراتياً موجه نحو المرأة، كما تشمل مسئوليات الزينبيات تفتيش النساء والمنازل، وتلقينهن أفكار الجماعه، وحفظ النظام في السجون الخاصة بهن.

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وقد وثق الفريق انتهاكات ارتكبتها الزينبيات، تشمل الإعتقال والاحتحاز التعسفيي، والنهب والاعتداء الجنسي والضرب، والتعذيب وتيسير الاغتصاب في مراكز الاحتجاز السرية.

وكان سبق وأن نشرت تقارير مخيفة حول اعتقال النساء في صنعاء تحديدا وابتزاز أسرهن ومحاولة استغلالهن.

بحسب بعض التقارير فقد وصل عدد اللاتي تعرضنا للاعتقال ولا زلن في السجون أكثر من 300 امرأة بعضهم في سجون سرية داخل فلل وبيوت والبعض الآخر تم تحويلهن إلى سجون حكومية.